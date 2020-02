Ue: Di Maio, Conferenza sul futuro dell’Europa dovrà essere efficace e concreta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza sul futuro dell’Europa dovrà essere efficace, concreta, con dei risultati chiari e tangibili e non un semplice congresso. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, commentando su Facebook quanto discusso durante il Comitato interministeriale degli Affari esteri avvenuto questa mattina a Palazzo Chigi. “Sarà un anno molto importante, che ci dovrà vedere protagonisti in Europa. Anche di questo abbiamo parlato stamattina a Palazzo Chigi durante il Comitato interministeriale degli Affari Esteri. Insieme ai ministri interessati abbiamo illustrato il ‘non paper’, ovvero il nostro contributo alla “Conferenza sul futuro dell’Europa”. Negli ultimi mesi ho incontrato molti miei omologhi di altri Stati e tutti concordano sul fatto che questa conferenza sul futuro dell’Ue dovrà essere efficace, concreta, con dei risultati chiari e tangibili e non un semplice congresso”. Di Maio ha sottolineato aver proposto di organizzare anche un momento per discutere insieme ai giovani dei paesi del Mediterraneo di un nuovo modello di Europa, delle loro ambizioni e di come immaginano l'Europa del futuro. Invitando anche come osservatori i paesi dei Balcani occidentali, che ambiscono ad entrare in Ue. “Dobbiamo dare un segnale forte per essere ricordati come un paese che è stato in grado di indirizzare i lavori della conferenza, tracciando, con i fatti, il destino dell’Europa”, ha aggiunto.(Com)