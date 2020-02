Frascati: assegnata a raggruppamento temporaneo di imprese villa sequestrata a criminalità

- Al termine dell’espletamento del bando di gara la villa confiscata alla criminalità e assegnata al Comune di Frascati è stata assegnata a titolo gratuito ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Lo rende noto, in un comunicato, il comune di Frascati. "Parte dell’unità immobiliare, sita in via Fontanile del Piscaro n.5/via del Torrione Micara 25 - spiega - sarà infatti utilizzata per la realizzazione di progetti per disabili, diurni, residenziali o semiresidenziali. La concessione è stata assegnata, con determinazione del dirigente del settore III n. 169 del 14.02.2020, alla Rti tra la cooperativa sociale Le Mille e Una Notte di Roma e le cooperative sociali Nuovi Orizzonti di Roma, Sarc di Zagarolo e cooperativa sociale Consorzio Tiresia di Roma". "Comunichiamo questa notizia con soddisfazione e gioia. Dopo un lungo e laborioso iter, finalmente un bene confiscato alla criminalità torna al servizio della cittadinanza - dichiara l’assessore alle Politiche sociali Alessia De Carli - I progetti sociali che saranno ospitati porteranno nuove opportunità e servizi dedicati a persone con disabilità. Auguro buon lavoro alle organizzazioni aggiudicatrici, evidenziando il grande valore della cooperazione tra Pubblica amministrazione e Terzo settore". (Com)