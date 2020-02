Germania-Ue: Steinmeier, Europa nostro più forte interesse nazionale

- L'Unione europea è “il più forte interesse nazionale” della Germania. È quanto dichiarato oggi dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, durante il discorso con cui ha inaugurato la conferenza di Monaco sulla sicurezza, in corso nel capoluogo della Baviera. Secondo Steinmeier, “questa Europa non deve poter fallire” e “l'interesse della Germania è promuovere la pace mondiale con gli altri paesi in un'Europa unita”. Il presidente tedesco ha quindi evidenziato che “l'Europa non è soltanto qualcosa di bello da avere, ma è il nostro più forte interesse internazionale per affermarci nel mondo, risposta alle sfide della nostra storia e geografia”. Se il progetto dell'Ue dovesse fallire, ha avvertito Steinmeier, “le lezioni della storia tedesca ed europea verrebbero messe in dubbio. Tutto ciò rende l'Ue “indispensabile” per la Germania, che “soltanto grazie all'Europa unita” è riuscita a “superare la sua tracotanza culturale”. Steinmeier ha quindi concluso: “Tenere unità l'Europa è la più grande responsabilità della Germania”. (Geb)