Tlc: Usa cerca alternative a Huawei da offrire ad aziende telecomunicazioni

- Gli Stati Uniti stanno cercando alternative da offrire alle aziende del settore delle telecomunicazioni e così evitare la loro dipendenza dal colosso cinese Huawei. Lo scrive la stampa statunitense citando un funzionario della Casa Bianca. Lo scontro tra Huawei e il governo degli Stati Uniti continua da anni. L'amministrazione Trump sta cercando di approvare nuove regole per vietare che le aziende Usa abbiano rapporti commerciali con Huawei: è accusata di essere poco sicura e troppo legata al governo cinese che in futuro potrebbe trovarsi nelle mani miliardi di dati di cittadini di paesi stranieri. Allo stesso tempo, un tribunale federale di New York ha aperto un procedimento contro il colosso per furto di brevetti di aziende statunitensi: i giudici sostengono che Huawei stia cercando di rubare brevetti commerciali agli Usa da almeno un decennio. Huawei ha risposto alle accuse sostenendo che gli Stati Uniti stanno portando avanti una campagna per screditare il marcio a livello globale. Il segretario alla Giustizia, William Barr, ha in passato proposto agli Stati Uniti di acquistare i due principali rivali di Huawei, ma la Casa Bianca non ha mai preso in considerazione questa possibilità. (Was)