Coronavirus: tre cittadini russi fuggiti dalla quarantena a San Pietroburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre pazienti russi, oltre alla già nota Alla Ilyina, a San Pietroburgo sono fuggiti dalla quarantena imposta per i cittadini rientrati dalla Cina. Lo ha reso noto il quotidiano locale "Fontanka" citando materiali relativi al caso Ilyina. Due di loro sarebbero tornati in seguito per ulteriori esami riferisce l'agenzia di stampa "Interfax", mentre un'altra ragazza oltre a Ilyina resta irreperibile. L'Agenzia per la tutela del consumatore Rospotrebnadzor non esclude la possibilità che possano essere avviate azioni giudiziarie per ripristinare la quarantena in ospedale. Alla Ilyina, la cui fuga dalla quarantena è divenuta nota l'11 febbraio, è rientrata in Russia dalla Cina il 30 gennaio. In seguito è stata ricoverata in quarantena all'ospedale Botkin dopo essersi rivolta al personale medico a causa dei problemi riscontrati alle vie respiratorie. (Rum)