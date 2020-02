Speciale difesa: Libano, a processo un siriano sospettato di progettare attentato ad ambasciata Usa

- Un cittadino siriano è stato sottoposto a processo presso un tribunale militare libanese per essere sospettato di pianificare un attentato contro l’ambasciata statunitense a Beirut. L’imputato sarebbe anche accusato di appartenenza allo Stato Islamico (Is). Per imputazioni non rese note, anche altre venti persone sono state condotte di fronte a un giudice militare insieme al sospetto terrorista. (Res)