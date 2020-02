Speciale difesa: Francia, Macron a Monaco per la conferenza sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi e domani, 15 febbraio, il presidente Emmanuel Macron parteciperà alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco con l'obiettivo di difendere la sua visione. Lo scrive il quotidiano “Les Echos”, ricordando che Nicolas Sarkozy è stato l'ultimo presidente francese a partecipare all'evento nel 2009. L'arrivo di Macron è particolarmente atteso, soprattutto dopo le sue dichiarazioni rilasciate in un'intervista concessa al settimanale britannico “The Economist”, dove ha definito la Nato in stato di “morte cerebrale”. L'Eliseo ha fatto sapere che la conferenza si svolge in un momento in cui i paesi occidentali sono divisi tra di loro e credono sempre di meno nei loro valori”. “Per il presidente Macron non si tratta di convincere i suoi interlocutori” ma di discutere in merito alla sua “offerta”, ha fatto sapere la presidenza. (Res)