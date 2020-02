Speciale difesa: Siria, rafforzate le misure di sicurezza all'ambasciata russa in Turchia

- La sicurezza della missione diplomatica russa è stata rafforzata dopo che l'ambasciatore Aleksej Jerkhov ha riferito di aver ricevuto delle minacce personali dopo il peggioramento della situazione a Idlib, in Siria. Lo ha riferito l'addetto stampa della missione diplomatica, Irina Kasimova. "Su nostra richiesta, le autorità turche hanno adottato ulteriori misure di sicurezza", ha affermato Kasimova, aggiungendo che la situazione è effettivamente peggiorata di recente. In precedenza, Jerkhov ha affermato di aver ricevuto delle minacce via web dopo l'aggravamento della situazione a Idlib. (Res)