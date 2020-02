Speciale difesa: Guinea-Conakry, Borrell, nel paese rischio instabilità e polarizzazione su base etnica

- La decisione delle autorità della Guinea di rinviare le elezioni legislative e di accorparle al referendum costituzionale del prossimo 1 marzo, a pochi mesi dalle elezioni presidenziali in programma ad ottobre, rischia di portare “diffusa instabilità e polarizzazione” e di avere ripercussioni sulle divisioni etniche nel paese. Lo ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Joseph Borrell, in un discorso tenuto al Parlamento europeo di Strasburgo. “L'Unione europea è un partner di lunga data della Guinea, un paese che ha compiuto notevoli progressi dalle prime elezioni democratiche del 2010 che hanno portato al potere l'attuale presidente Alpha Condé. La stabilità e la prosperità del paese sono importanti per la regione come per l'Unione europea. Dalle elezioni locali di febbraio 2018 – ha detto Borrell – la situazione socio-politica è diventata sempre più tesa. La prospettiva di una nuova Costituzione, aumentando la possibilità per il presidente Condé di rimanere al potere oltre la fine del suo secondo e ultimo mandato, ha unito le forze di opposizione nel Fronte nazionale per la difesa della Costituzione e ha portato a frequenti manifestazioni contro un terzo mandato”. Queste dimostrazioni, ha ricordato l’Alto rappresentante, sono state spesso molto disperse dalle forze di sicurezza. “Gli oppositori sono stati arrestati e le libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione, non sono state rispettate. Dalla metà di ottobre 2019, circa 30 manifestanti hanno perso la vita, presumibilmente uccisi dalle armi da fuoco dalle forze di sicurezza. L'Ue ha ripetutamente chiesto indagini appropriate per chiarire le circostanze di questi incidenti e per rendere responsabili i responsabili. In tale contesto – ha proseguito Borrell – i preparativi per le elezioni legislative, previsti per il 1 marzo, hanno solo aumentato la tensione. Facendo riferimento a forti dubbi sulla credibilità dell'elenco degli elettori, due principali partiti dell'opposizione hanno dichiarato il boicottaggio del voto. Sebbene le missioni elettorali dell'Ue nel 2015 e nel 2018 abbiano raccomandato una revisione approfondita delle liste elettorali, che non riflettevano accuratamente l'elettorato, tale revisione è stata condotta solo in parte”. Oltre a ciò, ha proseguito l’Alto rappresentante, “il recente annuncio che le elezioni legislative saranno accoppiate a un referendum su un nuovo progetto di Costituzione presentato a dicembre, dando terreno alle intenzioni del presidente Condé, ha ulteriormente diviso il paese. Vi è ora un chiaro rischio di diffusa instabilità e polarizzazione, anche pericolosamente lungo le linee etniche. L'Ue, insieme ai partner locali – le Nazioni Unite, l'Unione africana, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), gli Stati Uniti e la Francia – ha chiesto costantemente il ritorno alla calma e ha facilitato il dialogo tra le parti. La fiducia di tutti in un processo elettorale credibile e trasparente è il modo migliore per ottenere la partecipazione e l'accettazione del risultato”, ha aggiunto. Sebbene ogni paese abbia il diritto di modificare o modernizzare la propria Costituzione, secondo l’Alto rappresentante il cambiamento della legge fondamentale dovrebbe basarsi su una consultazione inclusiva che porti ad un ampio consenso, finora assente. “Tenere un referendum mesi prima delle elezioni presidenziali non è in linea con le buone pratiche raccomandate dall'Unione africana e dalla Cedeao. In particolare la regione dell'Africa occidentale ha acquisito le sue credenziali democratiche su questi principi”, ha concluso Borrell. (Beb)