Speciale difesa: Russia, in corso consultazioni per esercitazioni navali congiunte con Asean

- Le autorità della Federazione Russa sono in contatto con i rappresentanti dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) in merito alla possibilità di organizzare esercitazioni navali congiunte. Lo ha dichiarato l’ambasciatore russo in Vietnam, Konstantin Vnukov, durante un’intervista con l’agenzia di stampa “Sputnik”, ricordando che la proposta era stata avanzata lo scorso novembre dall’ormai ex primo ministro Dmitrij Medvedev. “Sono attualmente in corso le consultazioni”, ha detto l’ambasciatore. (Rum)