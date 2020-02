Speciale difesa: Nato, prossima ministeriale di giugno si terrà a Tirana

- La prossima riunione dei ministri della Difesa della Nato, in programma il 17-18 giugno, sarà organizzata a Tirana. Lo ha annunciato il ministro della Difesa albanese Olta Xhacka, ringraziando i paesi membri per aver accolto con favore la sua proposta. "Questa decisione è non solo un riconoscimento per la sicurezza che il nostro paese trasmette quale degno membro dell'Alleanza, ma anche un forte messaggio di attenzione che la Nato dimostra nei confronti dei Balcani occidentali e del ruolo importante dell'Albania quale fattore di stabilità nella regione", ha detto Xhacka. E' la prima volta dopo oltre dieci anni che una ministeriale della Difesa della Nato si svolge al di fuori di Bruxelles. (Alt)