Campania: Viglione (M5s), lavoratori pagano conto di riforma Acer incompiuta

- "A distanza di quattro anni dall'istituzione dell'Agenzia campana per il diritto residenziale e il contestuale riordino degli ex Istituti autonomi case popolari, non solo questo processo di riforma risulta allo stato ancora incompiuto, ma l'attuale gestione commissariale si trova oggi alle prese con un buco di bilancio pari a 89 milioni di euro prodotto dai debiti accumulati dalle Iacp regionali. Una situazione all'origine del mancato pagamento degli stipendi di gennaio per effetto della mancata approvazione del bilancio gestionale da parte dell'agenzia". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Viglione, firmatario di un'interrogazione sulla vicenda. (segue) (Ren)