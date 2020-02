Campania: Viglione (M5s), lavoratori pagano conto di riforma Acer incompiuta (2)

- Viglione ha aggiunto: "A farne le spese sono 250 lavoratori delle ex Iacp di Caserta, Avellino e Benevento, le cui legittime richieste di spiegazioni sono state sistematicamente rispedite al mittente. E' evidente che il trasferimento di immobili dalla vecchia gestione alla nuova agenzia non abbia inciso sulla liquidità a disposizione dell'ente e, dunque, sulla possibilità di provvedere al pagamento delle spettanze retributive".L'esponente M5s ha concluso: "La Regione dica, a questo punto, quali misure sono state adottate per il pagamento delle spettanze arretrate e quali provvedimenti intenda mettere in campo per garantire ai lavoratori che siano erogate con puntualità le retribuzioni future". (Ren)