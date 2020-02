Milano: De Corato (Fd'I), solidarietà a Sala contestato da centri sociali ingiustamente, contro loro non ha mai fatto niente

- "L'accoglienza riservata oggi al sindaco Sala nel quartiere Corvetto è il frutto della politica di centrosinistra che da anni tollera l'arroganza e la violenza dei centri sociali in città. Evidentemente, non gli basta avere in Giunta un assessore, Paolo Limonta, figlio della loro storia. Il Corvetto come altri quartieri, vedi Ticinese/via Gola, sono ormai zone franche per gli antagonisti, visto che ormai da oltre 8 anni il Comune tollera tutto, senza colpo ferire". Lo dichiara l'ex vicesindaco di Milano e assessore regionale alla sicurezza, all'immigrazione e alla polizia locale, Riccardo De Corato, commentando le scritte ingiuriose apparse sui muri del mercato comunale di piazzale Ferrara e lo striscione esposto contro il sindaco Sala, arrivato al quartiere Corvetto per l'inaugurazione di un programma di riqualificazione della Fondazione Cariplo. "Oggi insomma – conclude l'assessore – esprimo la mia solidarietà al sindaco, vittima di una contestazione ingiusta in quanto, come ha detto lui, in questi anni ha fatto solo sgomberi necessari dimenticandosi dei centri sociali". (Com)