Metro Roma: Bordoni-Politi (Lega): con numero chiuso a Furio Camillo disagi infiniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la stazione Furio Camillo "a numero chiuso" (non più di 450 persone sulla banchina), dopo il collasso il 9 febbraio di una delle quattro scale mobili che servono la fermata sulla linea A, i disagi sono infiniti. Questo il commento dei consiglieri capitolini della Lega, Davide Bordoni e Maurizio Politi. "Ci mancava anche la Metro di Roma a numero chiuso. Presto avremo i saltafile come davanti ai Musei Vaticani - affermano in una nota i consiglieri leghisti - E' quanto sta accadendo nella stazione Furio Camillo dopo la rottura della scala mobile di domenica scorsa. Per controllare le scale mobili di quella stazione verrà infatti regolato il flusso degli utenti e lo stesso accorgimento verrà adottato nella stazione San Giovanni. Pensate alle code e ai disagi dei tanti utenti che usano la metro per raggiungere i posti di lavoro o ai turisti che abituati alla puntualità e alla efficienza delle metro di Londra o di Parigi si trovano di fronte a un simile bailamme. Sono ben 15 le stazioni che hanno problemi tecnici senza contare le pregresse chiusure di Repubblica e Barberini e quelle attuali di Cornelia e Baldo degli Ubaldi . Ci auguriamo - concludono Bordoni e Politi - che i romani davanti a un simile disservizio facciano le debite valutazioni quando sarà il momento di esprimere il loro voto che è l'unico modo per cambiare le cose". (Com)