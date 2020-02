Speciale energia: Tesla pronta a raccogliere due miliardi di dollari con offerta di nuove azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo statunitense di auto elettriche Tesla ha dichiarato ieri, 13 febbraio, che prevede di raccogliere 2 miliardi di dollari vendendo azioni attraverso un'offerta pubblica. L'amministratore delegato del gruppo, Elon Musk, ha detto che acquisterà fino a 10 milioni di dollari in azioni, mentre il membro del consiglio e il co-fondatore di Oracle, Larry Ellison, ha affermato che comprerà azioni di Tesla per 1 milione di dollari. Il gruppo californiano ha inoltre ricordato che prevede di usare i proventi "per rafforzare il proprio bilancio e per altri scopi aziendali generali". Tesla offrirà 2,65 milioni di azioni: la vendita sarà gestita dalle banche di investimento Goldman Sachs e Morgan Stanley. (Was)