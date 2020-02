Speciale energia: Montenegro, commissione parlamentare approva nuova legge sulle accise

- La Commissione per l'economia, le finanze e il bilancio del parlamento montenegrino ha approvato oggi la proposta della nuova legge sulle accise. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", la legge non prevede l'aumento sull'alcol etilico e le bibite gasate. La proposta prevede invece l'aumento delle accise sul gas di petrolio liquefatto sia per quello che viene adoperato come carburante per i motori che per quello usato per scopi industriali e commerciali. Nel primo caso, l'accisa avrà un costo di 125 euro per mille chilogrammi, mentre nel secondo caso il costo sarà di 42,25 euro per mille chilogrammi. (Mop)