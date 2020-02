India: stupro di gruppo di Delhi, vie legali esaurite per tre dei quattro condannati a morte

- La Corte suprema dell’India ha respinto oggi il ricorso contro il rigetto della domanda di grazia da parte del presidente della Repubblica presentato da Vinay Sharma (26 anni), uno dei quattro condannati a morte per lo stupro di gruppo e l’omicidio della giovane Jyoti Singh, nota come Nirbhaya, avvenuto a Nuova Delhi nel dicembre del 2012. La massima autorità giudiziaria, inoltre, ha respinto la tesi della difesa secondo la quale il detenuto avrebbe “sviluppato una malattia mentale” in prigione, condizione che giustificherebbe la commutazione della pena di morte con l’ergastolo. Secondo il collegio composto dai giudici R. Banumathi, Ashok Bhushan e Ajjikuttira Somaiah Bopanna, dalla documentazione medica, che è stata presa in considerazione dalla presidenza della Repubblica, non risulta una patologia mentale. Sharma ha ora esaurito le vie legali disponibili, come Mukesh Singh (32 anni) e Akshay Thakur (31). L’unico condannato che non ha ancora presentato né l’istanza di ultimo grado (“curative petition”) né la domanda di grazia è Pawan Gupta (25 anni), che ha appena cambiato avvocato. Ieri il Tribunale distrettuale di Patiala, uno dei sei della capitale, ha nominato come suo difensore Ravi Qazi e ha aggiornato il caso a lunedì 17 febbraio. La Corte suprema oggi ha ascoltato anche la petizione del governo centrale per l’esecuzione separata dei condannati che hanno già esaurito le vie legali disponibili, contro il pronunciamento del 5 febbraio dell’Alta corte di Delhi secondo la quale le condanne devono essere eseguite insieme. L’udienza è stata interrotta a causa di un malore della giudice Banumathi. (segue) (Inn)