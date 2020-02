India: stupro di gruppo di Delhi, vie legali esaurite per tre dei quattro condannati a morte (2)

- I quattro uomini sono stati giudicati colpevoli di violenza sessuale e torture contro la vittima, una studentessa di fisioterapia di 23 anni. Le sentenze, emesse in primo grado nel 2013, sono state confermate nel 2014 in appello; nel 2017 la Corte suprema ha respinto le istanze di revisione. Il 7 gennaio la Corte d’assise ha fissato la data dell’impiccagione al 22 gennaio; dopo una serie di ricorsi, il 17 gennaio la stessa Corte ha fissato una nuova data, al primo febbraio. Il 31 gennaio un tribunale distrettuale della capitale ha deciso di sospendere il mandato di esecuzione fino a nuovo ordine. Tra i ricorsi delle ultime settimane ci sono quelli del governo centrale che, oltre a dare pareri negativi sulla grazia, ha agito più volte per ottenere l’esecuzione delle condanne. (segue) (Inn)