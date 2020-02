Roma: confronto cittadini-giunta su futuro piazzale stazione Tiburtina dopo abbattimento tangenziale

- "Giù le mani dai nostri alberi". La protesta di un piccolo gruppo di cittadini dei quartieri limitrofi alla stazione Tiburtina è arrivata questa mattina in Campidoglio. Alcune decine di residenti hanno partecipato alla commissione congiunta Urbanistica-Mobilità dedicata al futuro assetto del piazzale della stazione che sarà realizzato al termine dell'abbattimento della sopraelevata della tangenziale. Al centro delle rivendicazioni due cose: l'abbattimento di alcuni alberi previsto dal progetto del comune e il mancato recepimento da parte dell'amministrazione capitolina del progetto presentato dai cittadini. Il Campidoglio infatti approverà una variante al progetto approvato alcuni anni fa in conferenza dei servizi, ma senza inserire tutte le richieste arrivate dai cittadini che, spiega da tempo il Campidoglio, incide su una zona più vasta di quello previsto dalla fase 2 dell'appalto del comune. Per replicare e cercare di dare delle spiegazioni ai cittadini erano presenti tre assessore capitolini: il responsabile dell'Urbanistica Luca Montuori, quella ai Lavori pubblici Linda Meleo e l'assessore alla Mobilità Pietro Calabrese. (segue) (Rer)