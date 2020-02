Roma: confronto cittadini-giunta su futuro piazzale stazione Tiburtina dopo abbattimento tangenziale (2)

- "I lavori - ha annunciato l'assessore Meleo tra i mugugni dei cittadini - partiranno a marzo, per febbraio contiamo di terminare i lavori di demolizione". A ripercorrere la storia e discutere con i cittadini è stati principalmente l'assessore Montuori. "L'area della stazione Tiburtina - ha detto iniziando il suo intervento - deve diventare uno dei nodi principali della città. Quando nel 2017 c'è stato uno spazio di bilancio adeguato per permetterci degli investimenti abbiamo deciso di partire subito con l'abbattimento, ma per farlo rapidamente siamo ripartiti da un progetto del '98 che aveva terminato nel 2015 la conferenza dei servizi. Adesso quel progetto lo abbiamo modificato con una variante che è molto migliorativa". L'assessore ha quindi mostrato una slide per mostrare i miglioramenti introdotti rispetto al progetto originario: 192 metri quadri in più di verde pubblico, circa 5mila metri quadri in più di aree pedonali e circa 5mila in meno di aree carrabili. Inoltre Montuori ha mostrato come a fronte di 12 alberi che effettivamente saranno abbattuti -"sono prunus già ammalorati", ha detto l'assessore" -, altri 43 (sei platani, 27 lecci, due paulonie e 8 jacarande) saranno piantumati, creando un boluvard pedonale verde che partirà dall'uscita della stazione per arrivare all'autostazione (il progetto originario prevedeva invece una rotonda per il traffico dei bus). (segue) (Rer)