Roma: confronto cittadini-giunta su futuro piazzale stazione Tiburtina dopo abbattimento tangenziale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma perché non cambiare ulteriormente per accontentare a pieno le richieste dei cittadini? Ha spiegato Montuori: "Con questa variante facciamo delle cose, ma all'interno del perimetro dell'appalto, seguire tutte le indicazione del progetto del territorio avrebbe cambiato il perimetro, ampliandolo e dando la possibilità all'impresa che ha vinto l'appalto di dire : io non ci sto più. Così con la tangenziale demolita per metà tutto si ferma l'appalto e nasce un contenzioso: non credo sarebbe una cosa bella per i residenti". Insomma, il rischio secondo l'assessore è che recepire le richieste dei cittadini possa fermare la riqualificazione della zona. Da quanto si apprende, comunque, dopo la fine dei lavori è comunque intenzione del Campidoglio avviare su una zona più ampia del solo piazzale Ovest una gara di progettazione. Anche l'assessore Meleo ha ripetuto in buona parte le constatazioni del suo collega in giunta, facendo un appello ai cittadini ancora arrabbiati: "Non trasformiamo un'occasione per la città in una polemica. Questo progetto ci consentirà di mettere a posto la pavimentazione del piazzale, mentre il progetto proposto oggi dai cittadini è qualcosa che andrà oltre." Nonostante le rassicurazione però i cittadini hanno continuato a borbottare per la durata di tutta la commissione, fino ad alzarsi e andarsene durante un'accesa discussione tra le opposizioni e l'assessore alla Mobilità Pietro Calabrese. (Rer)