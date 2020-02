Siria: riprende la distribuzione di cibo del Pam agli sfollati di Idlib (2)

- Negli ultimi due giorni pesanti bombardamenti sulla città di Atareb hanno provocato sfollamenti di massa. Sono almeno 800 mila le persone costrette a lasciare le loro case dal dicembre del 2019, l’80 per cento delle quali donne e bambini. Oltre 140 mila sono gli sfollati dell’ultima settimana. Le famiglie si spostano per lo più verso nord, cercando rifugio nei campi d’accoglienza a ridosso del confine con la Turchia. A dicembre, il Pam e i suoi partner hanno così avviato un’operazione di risposta immediata per fornire aiuti alimentari a tutti gli sfollati, distribuendo razioni a oltre 300 mila persone a partire dal primo gennaio. Si tratta di cibo consumabile senza essere cucinato e leggero da trasportare. (Res)