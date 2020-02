Napoli: de Magistris, cordoglio per la scomparsa di Franco Del Prete

- “Ha lasciato la vita terrena un grandissimo batterista napoletano: Franco Del Prete”. Così ha esordito in un messaggio di cordoglio il sindaco della Città metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, che ha proseguito: “Un musicista di immenso talento ed un uomo di profonda sensibilità, sempre vicino ai più fragili. Ho avuto con Franco un rapporto solido di affetto ed amicizia. Rimarrà per sempre il suo ritmo, la sua musica, la sua potenza armoniosa, la sua passione per la batteria e per Napoli. Ai familiari un mio forte abbraccio ed il cordoglio della Città”. (Ren)