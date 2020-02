Tunisia: presidente Saied, necessario accelerare la formazione del governo

- E’ necessario accelerare la formazione del governo il più presto possibile. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, durante un incontro con il premier designato, Elyes Fakhfakh, secondo quanto riferisce una nota della presidenza. Il colloquio si è incentrato sugli ultimi sviluppi del processo per la formazione del governo. Questa sera il premier designato dovrebbe presentare i risultati delle consultazioni sulla formazione dell’esecutivo al capo dello Stato. In precedenza, Saied ha incontrato il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale tunisino) e leader del partito islamista democratico Ennahda, Rachid Ghannouchi, cui ha espresso la propria preoccupazione per il ritardo nella formazione del governo, raccomandando di accelerarne la formazione. (Tut)