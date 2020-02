Criminalità: Raggi, grazie a Guardia finanza a Dda, fuori la mafia da Roma

- Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un tweet, commenta gli arresti di un esponente del clan Casamonica e un avvocato, operazione eseguita dalla Guardia di finanza. "Un avvocato è stato arrestato perché avrebbe fatto da garante, insieme a Casamonica e capo ultrà, per evitare guerra clan a Ostia. Ringrazio Guardia di Finanza e Dda Roma per operazione. Fuori la mafia da Roma", cinguetta Raggi. (Rer)