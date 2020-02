Sanità: Conte, lavoriamo per stabilizzare quattro mila precari in Calabria

- Nel corso della presentazione del Piano per il Sud a Gioia Tauro, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affermato: la sanità è "uno degli aspetti più drammatici, forse il più grave a livello nazionale. Una situazione drammatica in cui versa anche la sanità calabrese. C'è da fare molto: Innanzitutto stiamo cercando di creare le premesse per stabilizzare da subito quattro mila precari del comparto salute in Calabria. Stiamo creando le premesse per risolvere i problemi ma ci vorrà del tempo". (Rin)