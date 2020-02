Trasporti Roma: Raggi, da Mit 500 milioni euro, anche per funivie e due nuovi tram

- Roma avrà oltre 500 milioni di euro per i trasporti: "ottenuti fondi dal mit per 2 nuovi tram (Togliatti e Tiburtina) e funivie Battistini-Casalotti ed Eur Magliana-Villa Bonelli. Un’ottima notizia per i cittadini. Ringrazio ministro Paola De Micheli. Istituzioni unite vincono". Lo annuncia, in un tweet, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. (Rer)