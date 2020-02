Ambiente: in Lombardia termovalorizzatori con sistema controllo emissioni tra i più evoluti al mondo

- "Regione Lombardia è all'avanguardia nel monitoraggio delle emissioni degli impianti di termovalorizzazione e di incenerimento dei rifiuti. Le Bat Conclusion (migliori tecniche disponibili) sugli inceneritori, pubblicate dalla Commissione Europea il 3 dicembre scorso e presentate oggi, parlano di un campionamento in continuo delle diossine che Regione Lombardia effettua già dal 2007, così come il monitoraggio delle emissioni presente nella disciplina regionale dal 1995". Lo ha affermato l'assessore all'Ambiente e Clima Raffaelle Cattaneo nel corso del suo intervento introduttivo durante il seminario 'Le Bat conclusions sull'incenerimento rifiuti: le migliori tecnologie per la gestione sostenibile dei rifiuti' che si è svolto questa mattina a Milano. "Anche sul fronte del limite delle emissioni Regione Lombardia ha anticipato i tempi. Con una delibera del 2012 ha introdotto valori guida e obiettivo maggiormente restrittivi rispetto a quelli imposti dalla legge nazionale, che fossero di riferimento per i gestori di impianti di trattamento dei rifiuti urbani e per le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni" ha spiegato l'assessore. (segue) (com)