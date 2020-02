Ambiente: in Lombardia termovalorizzatori con sistema controllo emissioni tra i più evoluti al mondo (2)

- "In Lombardia – ha ricordato Cattaneo - sono presenti 13 termovalorizzatori, un terzo di quelli presenti in Italia. E le performance sono di gran lunga migliori rispetto al termovalorizzatore più conosciuto e tra i più avanzati d'Europa, che è l'impianto di Copenaghen. Lo stesso vale per le emissioni, che sono paragonabili o addirittura più basse e non nuocciono alla salute. Le emissioni di polveri del termovalorizzatore Silla 2 sono di 0,1 milligrammi per metrocubo. Ottime performance per gli impianti Rea di Bergamo con emissioni di polveri sottili pari a 0,09 milligrammi per metrocubo, l'impianto Core di Sesto San Giovanni con 0,09 milligrammi per metrocubo, A2A di Brescia 0,2 milligrammi per metrocubo o Silea a Lecco 0,5 milligrammi per metrocubo". Per quanto riguarda il recupero energetico l'assessore ha precisato che "I termovalorizzatori, come riconosciuto anche dalla Commissione Europea (Comunicazione n-34 del 26/01/2017) fanno parte a pieno titolo dell'economia circolare. Il rifiuto non riciclabile diventa una fonte energetica alternativa ai combustibili fossili". (segue) (com)