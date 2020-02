Milano: Bastoni (Lega) su Corvetto, tra Sala e centri sociali solo regolamento di conti interno alla sinistra

- "Ai residenti del Quartiere Corvetto non interessano né il Sindaco né gli antagonisti. Hanno bisogno di sicurezza e riqualificazione non di regolamenti di conti tra una sinistra filocapitalista e una rottamata dalla storia." Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega commenta così le scritte contro Beppe Sala apparse su alcuni muri del quartiere milanese del Corvetto. "Queste scritte sono lì a pesare come un macigno su una sinistra che ha perso da anni qualsiasi contatto reale con le classi che rappresentavano un tempo la propria ragione sociale. Una sinistra che è considerata dai ceti popolari come propria nemica." Bastoni non risparmia commenti anche alla realtà antagonista milanese definita "manovalanza a buon mercato di un sistema che accetta e tollera una finta opposizione fatta di occupazioni finalizzate a deprezzare i quartieri per poi lasciarli in mano agli speculatori."(com)