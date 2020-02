Speciale energia: Sudafrica, Ramaphosa annuncia nuove misure per aumentare capacità di generare energia

- Il Sudafrica si procurerà presto energia rinnovabile aggiuntiva per alleviare la carenza di elettricità dovuta alle continue interruzioni da parte della compagnia statale Eskom, che versa in grave crisi finanziaria. Lo ha dichiarato il presidente Cyril Ramaphosa nel suo discorso sullo stato della nazione tenuto davanti al parlamento di Città del Capo. “Nei prossimi mesi, mentre Eskom lavorerà per ripristinare le sue capacità operative, implementeremo misure che aumenteranno radicalmente le capacità di generazione di energia nel nostro paese”, ha affermato Ramaphosa, il cui intervento è stato a più riprese interrotto dalle proteste dell’opposizione. “Avvieremo l'approvvigionamento di energia di emergenza da progetti in grado di fornire elettricità alla rete entro 3-12 mesi dall'approvazione”, ha aggiunto. Alla fine di gennaio il nuovo amministratore delegato di Eskom, Andre de Ruyter, ha annunciato la sua intenzione di nominare al più presto i nuovi membri del Consiglio di amministrazione che sarà preposto alla suddivisione della compagnia in tre entità, come deciso lo scorso anno dai vertici del gruppo su richiesta del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. De Ruyter ha avvertito che in questa fase di riorganizzazione la probabilità di interruzioni di corrente aumenterà nel medio termine, nell'attesa che siano effettuati i dovuti interventi di manutenzione, e ha avvertito che gli interessi sul bilancio del gruppo potrebbero aumentare. (Res)