Speciale energia: Bielorussia, presidente Lukashenko annuncia possibili sanzioni alla Russia

- La Bielorussia potrebbe imporre sanzioni alla Federazione Russa se non accetterà di ridurre al 3 per cento il tasso di interesse relativo al prestito per la costruzione di una centrale nucleare nel paese esteuropeo, dal momento che ciò ritarderebbe sensibilmente i tempi di realizzazione del progetto. Lo ha dichiarato il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, aggiungendo di aver richiesto anche un’estensione delle tempistiche per il ripagamento del debito da due a cinque anni. “Le autorità della Federazione Russa non hanno rispettato i limiti di tempo concordato in precedenza: di conseguenza, non imporremo alcuna sanzione se il tasso di interesse per il prestito sarà ridotto al tre per cento”, ha detto il capo dello Stato bielorusso. (Res)