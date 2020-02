Speciale energia: Regno Unito, reattore nucleare cinese passa alla fase di valutazione finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio britannico per il regolamento nucleare (Onr) ha annunciato di aver completato la terza fase della valutazione generica del progetto del reattore nucleare cinese HPR1000 e di aver preso la decisione di passare alla quarta e ultima fase del progetto. Come riferisce la stampa cinese, il reattore ad acqua pressurizzata HPR1000 è stato sviluppato da China General Nuclear Power Corporation (Cgn) ed è uno dei modelli di terza generazione più apprezzati sul mercato. Secondo la valutazione della terza fase sono stati compiuti "progressi sufficienti" per passare a quella successiva. "La nostra valutazione fino ad oggi non ha identificato alcuna fondamentale mancanza di sicurezza che ci impedirebbe di emettere una conferma di accettazione del progetto HPR1000 nel Regno Unito", ha dichiarato Ana Gomez-Cobo, responsabile dell'Onr per il regolamento HPR1000 nel Regno Unito. "Sebbene i progressi finora siano incoraggianti, è ancora necessario molto lavoro da parte del soggetto richiedente. Continueremo a valutare rigorosamente le comunicazioni sulla sicurezza durante la quarta fase", ha aggiunto. Secondo la compagnia cinese Cgn il quarto passo, la fase finale della valutazione, dovrebbe durare circa due anni, e dopo aver superato l'intero processo, il reattore verrà utilizzato nella centrale nucleare in costruzione di Bradwell B. (Cip)