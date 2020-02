Russia: Putin conferisce onorificenze a medici di soccorso nell'esplosione a Severodvinsk

- Il presidente russo Vladimir Putin ha assegnato onorificenze al personale medico dell'ospedale regionale di Arkhangelsk, dove è stata fornita assistenza alle vittime dell'esplosione avvenuta in un campo di addestramento militare nella regione di Arkhangelsk. È quanto si apprende sul portale ufficiale per le informazioni normative. L'esplosione nel campo di addestramento nei pressi di Arkhangelsk è avvenuta l'8 agosto durante i test di un motore a reazione nucleare. L'incidente ha causato la morte di cinque dipendenti della società statale per l'energia atomica (Rosatom). Altri presenti hanno riportato ustioni di gravità variabile. Dopo l'incidente di Severodvinsk, è stato registrato nella zona un aumento delle radiazioni di fondo nell'ambiente. Media locali hanno riferito della scarsa informazione sui rischi di radiazioni fornite al personale di salvataggio. (Rum)