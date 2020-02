Colombia: misure di sicurezza straordinarie a Bogotà per “paro armado” Eln (2)

- Sabato scorso l’Eln ha annunciato per il 14 febbraio inizierà un nuovo “paro armado” di 72 ore nella regione del Catatumbo, dove combatte con l’Esercito popolare di liberazione (Epl) per il controllo del territorio. Il "paro armado" è un'azione armata contro obiettivi civili e militari, usata nel tempo da diverse organizzazioni ribelli dell'America latina. Come in questo caso, viene annunciata con anticipo per dare modo alla popolazione di conoscere i rischi che si possono correre circolando nelle zone interessate. (segue) (Mec)