Giustizia: Modena (FI), con dl intercettazioni a rischio ascolto anche i sacerdoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, è intervenuta con una nota per commentare il decreto legge sulle intercettazioni, definito "una rivoluzione da un punto di vista investigativo, organizzativo e sancisce una incredibile invasività. Le strutture organizzative delle Procure rischiano di non avere uomini, tecnici, archivi digitali, mezzi e risorse per la gestione di dati che non sono più un semplice 'brogliaccio' di conversazioni". Per la parlamentare azzurra "i nuovi dispositivi sono in condizioni di fare gli screen shot delle chat ogni tre minuti, di filmare tutto ciò che avviene, di giorno e di notte, di acquisire i file degli smartphone e di racchiudere i file in cloud non necessariamente pubblici. il 'trojan' può essere utilizzato per i reati contro la Pa, coinvolgendo anche gli incaricati di pubblico servizio che certo non sono né terroristi né mafiosi". (segue) (Com)