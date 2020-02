Giustizia: Modena (FI), con dl intercettazioni a rischio ascolto anche i sacerdoti (2)

- Modena sottolinea che "nelle maglie delle nuove intercettazioni sarebbero coinvolte figure incaricate di pubblico servizio quali, per esempio, gli esattori delle società concessionarie di erogazione del gas, i custodi dei cimiteri, gli addetti alla riscossione delle tasse automobilistiche, i bidelli, i farmacisti e anche i sacerdoti. Inutile dire che l'avvocatura ha denunciato la lesione della difesa e del rapporto tra cliente e avvocato perché non si possono registrare le conversazioni come è altrettanto inutile dire che i nostri uffici giudiziari rischiano ancora una volta di essere travolti per l'inevitabile verifica sulla privacy. Le forze di maggioranza - conclude - non possono consentire che questa normativa diventi efficace senza battere ciglio". (Com)