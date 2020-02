Marche: lunedì ad Ancona presentazione programma investimento "Mosaico"

- Lunedì, alle ore 12, presso la Sede di Cooss Marche di Ancona, si terrà una conferenza stampa di presentazione del programma di investimento "Mosaico-Modelli, prodotti e servizi per rendere socialmente attiva ed inclusiva la vita di persone fragili in Comunità diffuse sul territorio". Il progetto è frutto dell'accordo per l'innovazione tra Ministero dello Sviluppo economico, Regione Marche e l'aggregazione di imprese composta da Vega Srl di Ponzando di Fermo (Fm), Namirial Spa di Senigallia (An), Itaca Srl di Montegranaro (Fm), Coos Marche Soc. Coop e l'Università politecnica delle Marche di Ancona. Durante l’iniziativa interverranno: l'assessore alle Attività produttive, ricerca e innovazione, Manuela Bora; il presidente Cooss Marche, Amedeo Duranti: il rettore dell' Università politecnica delle Marche, Gianluca Gregori; i rappresentanti dell'aggregazione di imprese. (Ren)