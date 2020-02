Busto Arsizio: arrestato pusher in bicicletta, nascondeva dosi nel campanello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri 13 febbraio, nel primo pomeriggio, la volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato in flagranza di reato un tunisino di 21 anni sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti all’interno del parco “Comerio” di via Magenta. Il giovane pusher si spostava in sella a una bicicletta nascondendo le dosi di droga nel campanello. Ad attirare involontariamente l’attenzione degli agenti è stato un noto tossicodipendente, che gli uomini della volante hanno visto uscire frettolosamente dal parco. La pattuglia ha deciso di fermarlo, trovandogli addosso una dose di marijuana. È subito sembrato chiaro che l’acquisto si era appena consumato all’interno dell’area verde, sospetto rafforzato dal fatto che i Poliziotti hanno visto il tunisino con altri due giovani. A questo punto gli agenti hanno bloccato il terzetto, provocando il tentativo, da parte di uno dei sospetti clienti, di disfarsi di una dose di marijuana gettandola a terra. Il 21enne è stato perquisito finché, svitando il campanello della bicicletta che non emetteva alcun suono, sono state trovate anche due dosi di cocaina. Il cellulare dello straniero, il suo recente coinvolgimento in analoghi episodi e il fatto che, pur essendo irregolare e disoccupato, avesse in tasca varie banconote di piccolo taglio hanno confermato l’ipotesi che si trattasse di uno spacciatore. È stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.(com)