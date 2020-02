Bosnia: democratici musulmani respingono "ultimatum" serbo e croato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito d'azione democratica (Sda, il primo schieramento tra i bosniaci musulmani) ha respinto oggi le richieste avanzate ieri dal leader serbo Milorad Dodik e dal leader croato Dragan Covic. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Klix", l'Sda ha respinto "l'ultimatum" di Dodik, il quale ha imposto ai rappresentanti politici serbi bosniaci di non partecipare più nel lavoro delle istituzioni centrali fino a quando non saranno espulsi i rappresentanti internazionali dalla Corte costituzionale. A questa richiesta si è aggiunta ieri sera anche quella della modifica della legge elettorale, espressa nel corso dell'incontro tra Dodik e Covic. L'Sda ha invitato i rappresentanti della comunità internazionale a "non cascare" ai ricatti di Dodik. L'Sda ha comunicato che "Dodik ha creato lo stesso scenario di crisi nel 2009, chiedendo di non rinnovare il mandato dei procuratori e dei giudici internazionali nel sistema giudiziario bosniaco, promettendo in cambio di sbloccare il lavoro delle istituzioni e di garantire la stabilità politica". (segue) (Bos)