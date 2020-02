Bosnia: democratici musulmani respingono "ultimatum" serbo e croato (2)

- Ieri, il capo della delegazione Ue e rappresentante speciale di Bruxelles a Sarajevo Johann Sattler ha ribadito che "le decisioni della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina sono vincolanti sul piano legale e finali". Sattler ha commentando la decisione dei rappresentanti politici serbi di boicottare il lavoro delle istituzioni centrali in segno di protesta per l'ultima sentenza della Corte costituzionale affermando che "il mancato rispetto delle decisioni della Corte costituzionale porta a un vuoto legale". Sattler ha ricordato che "in questo momento stiamo parlando delle mosse della Repubblica Srpska (l'entità serba del paese), ma devo sottolineare che anche il resto del paese e la Federazione della Bosnia-Erzegovina (l'entità musulmana e croata) non ha attuato un numero significativo delle sentenze della Corte costituzionale". (segue) (Bos)