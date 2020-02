Brexit: quasi 500 mila romeni hanno inoltrato domande per vivere e lavorare nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino alla fine di gennaio 2020, quasi 500 mila romeni hanno inoltrato domande per vivere e lavorare nel Regno Unito nel periodo successivo alla Brexit. L'ambasciata di Romania a Londra informa che i cittadini romeni si sono registrati nel sistema Eu Settlement Scheme (Euss) messo a disposizione per coloro che desiderano continuare a vivere nel Regno Unito anche dopo il 31 dicembre 2020. Nel sistema è stato registrato un numero complessivo di oltre 3,1 milioni di domande di cittadini europei, di cui più di 2,73 milioni sono state già approvate. D'altra parte, l'ambasciatore britannico a Bucarest, Andrew Noble, ha definito eccezionale la collaborazione tra le autorità di Londra e la Polizia romena per la soluzione dei casi di traffico di persone. (Rob)