Albania-Italia: ambasciatore Bucci incontra leader opposizione, "sostegno a ripresa dialogo su riforma elettorale"

- L'Italia sostiene la ripresa del dialogo politico in Albania, verso un'intesa sulla riforma elettorale. Lo ha affermato l'ambasciatore d'Italia a Tirana Fabrizio Bucci in un post su Twitter, relativo al suo incontro con il leader dell'opposizione albanese Lulzim Basha. "Una maggiore coesione nazionale renderà più agevole il percorso di avvicinamento a Bruxelles", ha aggiunto Bucci. Basha, in un comunicato sull'incontro con l'ambasciatore, ha sottolineato che "il Partito democratico (Pd) considera l'Italia uno dei partner strategici dell'Albania. Sia adesso all'opposizione che quando sarà al governo, il Pd contribuirà per l'ulteriore rafforzamento delle relazioni con l'Italia, nostro eccellente avvocato per l'integrazione europea". A parere di Basha "l'economia e l'occupazione attraverso il sostegno per gli investimenti italiani in Albania, l'integrazione europea e la lotta ai traffici e alla criminalità organizzata, sono questioni chiave per l'ulteriore cooperazione fra i nostri due paesi amici e alleati".(Alt)