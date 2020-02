Agricoltura: Confagricoltura, crescono aziende che aderiscono a reti imprese

- Cresce il numero delle reti d'impresa in Italia e quello delle imprese agricole che vi aderiscono. Lo evidenzia l'analisi del Centro studi di Confagricoltura che conferma un aumento complessivo, nel 2019, del 15 per cento delle reti d'impresa e dell'8 per cento delle aziende agricole coinvolte. In termini numerici si tratta di 6.855 imprese agricole su quasi 35.000 reti presenti in tutta la Penisola. Le regioni in cui le reti si sono sviluppate maggiormente sono la Valle d'Aosta, +68,8 per cento, la Liguria e il Piemonte, rispettivamente con +19,8 per cento e + 19,20 per cento, seguite da Trentino Alto Adige, Basilicata, Calabria e Friuli Venezia Giulia, tutte con un incremento superiore al 15 per cento. Va alla Campania il primato per numero di aziende agricole, 1.003, aderenti alle reti d'impresa; a seguire il Lazio con 905, il Friuli con 800 e la Toscana con 682. Per il 97 per cento dei casi le imprese agricole hanno allevamenti e coltivazioni. Appena il 2,2 per cento è attivo nel comparto della selvicoltura e lo 0,77 per cento in quello dell'acquacoltura. (segue) (Rin)