Agricoltura: Confagricoltura, crescono aziende che aderiscono a reti imprese (2)

- A crescere è stato il numero sia di imprese agricole aderenti a "reti contratto", ovvero quelle in cui le imprese mantengono ciascuna la propria individualità giuridica, che registrano un + 7,2 per cento, sia di quelle coinvolte in "reti soggetto", che mettendosi in rete costituiscono un'entità giuridica associativa autonoma (+ 11 per cento). "Le reti di impresa, dopo un timido esordio – commenta Confagricoltura - si sono rivelate uno strumento giuridico valido a rispondere alle esigenze di aggregazione che mette insieme competenze e settori di attività molto diversi tra loro, ma complementari, in grado di contrastare la frammentazione del tessuto imprenditoriale italiano, incentivando al tempo stesso l'innovazione per operare in un mercato globale sempre più strutturato e complesso". (Rin)