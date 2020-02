Cultura: domani a Firenze conferenza su Verworner per il ciclo "Un’eredità intramontabile"

- Il caso del pittore Verworner nell’archivio fiesolano sarà l’oggetto della conferenza in programma domani, presso palazzo del Pegaso, a Firenze. L’incontro sarà il quarto del ciclo di conferenze a carattere culturale dal titolo "Un’eredità intramontabile. Opere, memorie, archivi di artisti". L’appuntamento avrà inizio, alle ore 10, nella sala del Gonfalone, in via Cavour, 4. A parlare delle vicende relative all’archivio fiesolano che hanno coinvolto Heinrich Ludolf Verworner, pittore nato a Lipsia (Germania) e morto a Fiesole (Fi) nel 1927 dopo aver vissuto molti anni nella villa fiesolana di Fontelucente, saranno Maura Borgioli, responsabile dell’archivio comunale di Fiesole, e Maria Pia Mannini, storica dell’arte e vicepresidente della sezione toscana Iaap (International association for art and psychology). La presentazione sarà affidata a Carlo Catagni, presidente della sezione toscana Iaap, mentre a portare i saluti sarà il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani. (Ren)