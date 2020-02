Bolivia: respinto ricorso contro carcere preventivo per ex capo gabinetto Evo Morales (3)

- Lo scorso 7 febbraio il relatore speciale delle Nazioni Unite per l’indipendenza dei magistrati e degli avvocati, Diego Garcia-Sayan, ha espresso preoccupazione per l’uso politico delle istituzioni giudiziarie in Bolivia. “Mi preoccupa l’uso delle istituzioni giudiziarie e della procura ai fini della persecuzione politica. Cresce il numero di detenzioni illegali. Oggi è stato il turno dell’ex ministro Gustavo Torrico. Faccio appello al rispetto dell’indipendenza delle istituzioni e al giusto processo”, ha scritto l’esperto Onu sul suo account Twitter. Il riferimento è al deputato del Movimento al socialismo (Mas), il partito dell’ex presidente Evo Morales, arrestato a La Paz il 7 febbraio scorso, con l’accusa di sedizione e terrorismo. (segue) (Brb)