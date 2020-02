Governo: Renzi, se Conte vuole cacciarci è suo diritto, lui massimo esperto nel cambiare maggioranze

- In un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, è tornato sulle polemiche all'interno della maggioranza: "Se il premier vuole cacciarci, faccia pure: è un suo diritto! E Conte è il massimo esperto nel cambiare maggioranze. Se invece vogliono noi, devono prendersi anche le nostre idee. Alleati, non sudditi. Trovo il tono di Conte sbagliato, ma ai falli da dietro del premier rispondiamo senza commettere falli di reazione". "In politica - sottolinea - c’è chi guarda i sondaggi e punta alla simpatia e chi guarda i dati Istat e punta alla crescita, al Pil, alla fiducia delle imprese. Se hanno pronto un Conte Ter senza di noi, prego, si accomodino. Noi pensiamo all'Italia e teniamo alte le nostre battaglie".(Rin)