Romania: premier Orban sottolinea forte profilo pro-europeo del paese

- Il premier ad interim della Romania, Ludovic Orban ha partecipato, come ospite d'onore, alla Conferenza per l'Europa, tenuta a margine della Conferenza per la sicurezza di Monaco. Il premier romeno ha sottolineato il "forte profilo filo-europeo" del paese, mettendo in evidenza il coinvolgimento attivo della Romania negli sforzi di consolidamento dell'Unione europea e delle sue principali politiche, nonché una crescente coesione tra gli Stati membri. Secondo un comunicato del governo romeno, Orban ha presentato le valutazioni della Romania sui recenti sviluppi a livello internazionale, concentrandosi sull'interdipendenza tra sicurezza ed economia, nonché sulle sfide e le opportunità associate alla globalizzazione. In questo contesto, Orban ha sottolineato il ruolo e il contributo della Romania a livello europeo e internazionale, facilitati, tra l'altro, dalla crescita e dall'integrazione di alcuni settori nelle catene di produzione internazionali, dal sistema fiscale competitivo e dall'attrattiva per gli investitori stranieri. (segue) (Rob)